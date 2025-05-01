Beşiktaş yeni golcüsünü Süper Lig'de buldu!

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Yaklaşan yaz transfer döneminde kadrosunda büyük çaplı revizyona gitmesi beklenen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Polonya basınından Meczyki'nin haberine göre; Beşiktaş, Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Krzysztof Piatek'i renklerine bağlamak istiyor.

"YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE BAŞAKŞEHİR'DEN AYRILMASI NEREDEYSE KESİN"

Haberde Piatek'in ara transfer döneminin son günlerinde ikisi TOP 4 liglerden (İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya) olmak üzere toplamda 3 kulüpten teklif aldığı ancak zamanın kısıtlı olması nedeniyle bunları değerlendirmediği belirtilirken, Piatek'in yaz transfer döneminde Başakşehir'den ayrılmasının neredeyse kesin olduğu ifade edildi.

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1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Polonyalı forvetin Başakşehir'le 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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GOL KRALLIĞI YARIŞI VERİYOR

30 yaşındaki Polonyalı forvet bu sezon Süper Lig'deki gol krallığı yarışında 22 gollü Osimhen'in ardından 20 golle ikinci sırada yer alıyor.

PIATEK'İN BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

2023 yazında Hertha Berlin'den bedelsiz olarak transfer edilen Krzysztof Piatek, ikinci sezonunu geçirdiği Başakşehir'de bugüne dek 80 maça çıktı ve 47 gol - 6 asistlik performans sergiledi.