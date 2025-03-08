Beşiktaş yeni forvetini buldu! Ciro Immobile yerine o gelecek

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Beşiktaş, Futbol Teknik ve Scouting Direktörlük görevine getirilen Eduard Graf, ekibiyle birlikte hemen çalışmalarına başlamıştı.

Daha önce Graf’ın girişimleriyle M’Gladbach’ın 27 yaşındaki orta sahası Florian Neahaus ve Dortmund’un 18 yaşındaki sol kanadı Julien Dudarville için görüşmelerine başlayan Kara Kartal, bu kez de golcü için düğmeye bastı.

IMMOBILE İLE YOLLAR AYRILIYOR

Kulübe sezonluk maliyeti 10 milyon Euro olan ve beklentileri tam olarak karşılayamayan Ciro Immobile ile yollar ayrılacak.

Bu sezon Beşiktaş forması ile 31 resmi maça çıkan Immobile, 14 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

WIND LİSTEYE GİRDİ

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Immobile'nin yerine ise gelecek sezon planı olarak Danimarkalı santrfor Jonas Wind’i kadrosuna katmak istiyor.

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Bundesliga ekibi Wolfsburg’la bu sezon 26 maçta 10 gol ve 4 asistle oynayan 1.90’lık santrfor; hava toplarında etkili ve bitirici vuruşlardaki kalitesiyle biliniyor.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

3 yıldır Yeşil-Beyazlılar’da forma giyen 26 yaşındaki golcünün, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.