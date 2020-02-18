Beşiktaş Yasin Sülün'ü resmen açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Yasin Sülün'ün Futbol Akademi Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu olarak göreve başladığını duyurdu.
"Yasin Sülün, Futbol Akademi Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu Oldu" başlığıyla yayınlanan mesajı şöyle;
"Futbol Akademi Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumluluğu görevine, Kulübümüze sporcu ve antrenör olarak değerli hizmetlerde bulunmuş Yasin Sülün getirilmiştir.
Yasin Sülün’e çalışmalarında başarılar dileriz.
Beşiktaş JK"
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