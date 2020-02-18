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Futbol
Haber Giriş: 18.02.2020 - 16:11,Son Güncelleme:/

Beşiktaş Yasin Sülün'ü resmen açıkladı

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Beşiktaş Yasin Sülün'ü resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Yasin Sülün'ün Futbol Akademi Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu olarak göreve başladığını duyurdu.

"Yasin Sülün, Futbol Akademi Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu Oldu" başlığıyla yayınlanan mesajı şöyle;

"Futbol Akademi Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumluluğu görevine, Kulübümüze sporcu ve antrenör olarak değerli hizmetlerde bulunmuş Yasin Sülün getirilmiştir.

Yasin Sülün’e çalışmalarında başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"

Beşiktaş Yasin Sülünü resmen açıkladı

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