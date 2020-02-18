Beşiktaş Yasin Sülün'ü resmen açıkladı

"Yasin Sülün, Futbol Akademi Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu Oldu" başlığıyla yayınlanan mesajı şöyle;



"Futbol Akademi Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumluluğu görevine, Kulübümüze sporcu ve antrenör olarak değerli hizmetlerde bulunmuş Yasin Sülün getirilmiştir.

Yasin Sülün’e çalışmalarında başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"









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