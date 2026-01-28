×
Beşiktaş, Yasin Özcan transferini resmen açıkladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 20:35

Beşiktaş, Yasin Özcan'ın bonservisinin Aston Villa'dan alındığını duyurdu.

Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı.

Siyah beyazlıların açıklaması şu şekilde oldu:

Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Yasin Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

