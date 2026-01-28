Beşiktaş, Yasin Özcan transferini resmen açıkladı

Haberin Devamı

Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı.

Siyah beyazlıların açıklaması şu şekilde oldu:



Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.Yasin Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.