Beşiktaş, Yasin Özcan transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı.
Siyah beyazlıların açıklaması şu şekilde oldu:
Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.
📢Beşiktaş:— Spor Arena (@sporarena) January 28, 2026
Yeni transferimiz Yasin Özcan, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Özcan; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer… pic.twitter.com/26w8j2b4ba