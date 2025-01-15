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Beşiktaş yasağın kalktığını açıkladı

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#Beşiktaş#Twente#Avrupa Ligi
Beşiktaş yasağın kalktığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 21:04

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki Twente maçında taraftarların deplasman tribününe alınacağını açıkladı.

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Beşiktaş, Twente maçında taraftarların deplasman tribününe alınacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde: “Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion’da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar vermişti.Serdal Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun taraftarlarımızın FC Twente Stadion tribünlerinde yer alabilmesi için Enschede Belediyesi, Hollanda güvenlik makamları, UEFA ve FC Twente nezdinde yapmış olduğu yoğun girişimler neticesinde Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, taraftarlarımızın stadyuma alınmasına karar vermiştir.Bilet satışı ve taraftarlarımızın stadyuma ulaşımı konularında detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır.Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.”

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#Beşiktaş#Twente#Avrupa Ligi

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