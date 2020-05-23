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Futbol
DHA
Haber Giriş: 23.05.2020 - 13:49,Son Güncelleme:

Beşiktaş yağmur altında çalıştı!

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Beşiktaş yağmur altında çalıştı!
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Beşiktaş, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak, sağanak yağmur altında yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

5'e 2 çalışması, top sürme, pas ve şut çalışmasıyla devam eden idman, kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Beşiktaş yağmur altında çalıştı

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