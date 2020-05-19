Beşiktaş yabancılara kavuştu, sırada test günü var

Beşiktaş’ta yurt dışından dönüşte karantinaya alınan Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Kevin N’Koudou 14 gün kaldıkları yurttan ayrıldı. Koronavirüs sebebiyle Süper Lig’e ara verilmesinin ardından kulüplerinden izin alarak ülkelerine giden futbolcular, idmanların başlamasının ardından Türkiye’ye dönüş yaparken Güngören’de bulunan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alınmıştı. Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve N’Koudou sürenin tamamlanmasının ardından yurttan ayrıldı.

BUGÜN TEST GÜNÜ

Bu arada Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın, ekibi ve oyuncularına bugün tesislerde Kovid-19 testi yapılacak. Siyah beyazlı takımın antrenmanları testin sonuçlarına göre askıyla alınacak.

Bu arada dün karantinadan çıkan Boateng, N’Koudou, Ruiz, Ljajic ve Lens de bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde testinden geçirilecek ve bu oyuncularla ilgili de kesin karar verilecek.