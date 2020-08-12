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Beşiktaş, Wellington Nem ile masaya oturdu | Son dakika transfer haberleri
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'te sözleşmesi sona eren Wellington Nem ile masaya oturdu. Bonservisi bedeli olmayan tecrübeli oyuncu ile anlaşılmaya çalışılırken yıllık 1 milyon 250 bin euro maaş önerdiği öğrenildi.
1992 doğumlu oyuncu geçen yılı ülkesi Brezilya ekiplerinden Fluminense'de kiralık olarak tamamlamış ve 18 maçta 1 gol atmıştı.
Kariyeri boyunca Brezilya A Milli Takım formasını 3 kez giyen Wellington Nem, 2013 yazında Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu. (Fanatik)
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