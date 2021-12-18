Beşiktaş Teknik Direktörü Mesut Kır: "Skoru daha yukarı çıkarabilirdik"

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Maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Beşiktaş Vodafone Teknik Direktörü Mesut Kır, "Güzel bir maçtı. İyi hazırlanmıştık, rakibi iyi analiz etmiştik. Her şey istediğimiz gibiydi. Skoru daha yukarı çıkarabilirdik. Güzel bir atmosferde oynadık. Bu hepimiz için çok değerli. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımların da kadın futbolunda yer alması önemli. Bu durumun kadın futboluna yansıması popülerlik açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Bugün maçın medyadaki görüntüsü de farklıydı. Biz hep buradaydık. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ettik. Umarım önümüzdeki yıl yine Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ NİHAN SU: OYUNCULARIM KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR

Aldıkları mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını ifade eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Nihan Su, "Çok yeni takımız, çok tecrübeli bir takıma karşı elimizden gelen her şeyi yaptık. Bir oyuncumuzun erken sakatlanması oyun planında değişikliğe gitmemize neden oldu. Kızlarımız gelişmeye çok açık. Rakibimiz karşısında ikinci yarı iyi bir mücadele ortaya koydular. Kazanmak için her şeyi yaptılar. Daha ligin ilk maçı, büyük bir takıma karşı oynayarak başladık. Yolumuz uzun, inanıyorum ki gelecek haftaki lig maçıyla çıkış yakalayacağız. İyi futbolla camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Özellikle yerli oyuncularımız bu tip maçları ilk kez oynuyor. Sezon sonunda ilk olarak play-off oynamayı hedefliyoruz. Play-off’ta yapılacak takviyeyle çok daha iyi takım izletmek istiyoruz. Böyle bir takıma karşı ortaya koyduğumuz mücadele özgüvenimizi artırdı" ifadelerini kullandı.

TURKCELL KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ İSMAİL ÖZBAYRAKTAR: KADIN FUTBOLUNUN GELİŞİMİNE DESTEK OLUYORUZ

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Kadın futbolunda çok önemli bir gelişimin öncüsü olduklarını söyleyen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Geçen sene TFF ile iş birliğine giderek anlamlı bir gün olan 8 Mart’ta Kadın Futbol Süper Ligi’ne destek vereceğimizi açıklamıştık. Bunu yaparken öncelikli amacımız; TFF ile kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak ve ülke geneline yayılmasına destek olmaktı. Bu sezon, Beşiktaş’la birlikte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerimizin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından kadın futbol takımlarının da bu ligde yer alması bizi son derece heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Çünkü daha bir yıl olmadan, kadın futbolunda çok önemli bir gelişimin öncüsü olduk. Bu sene 24 takımın yer aldığı ligimizdeki bu güzel tablonun ortaya çıkmasına katkı sağlayan tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz. İlk haftası, Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine sahne olan yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ederken, tüm kulüplerimize başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.