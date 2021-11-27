Beşiktaş, Vodafone Park’taki en farklı mağlubiyetini aldı

Haberin Devamı

Vodafone Park'ın kullanıma açıldığı 2015-16 sezonundan itibaren ligde toplamda 9 maçta sahadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, Giresunspor karşısında 10. mağlubiyetini aldı. Bu mağlubiyet ayrıca Beşiktaş'ın ligde Vodafone Park tarihinde aldığı en ağır mağlubiyet oldu.

Siyah-beyazlılar, daha önce Vodafone Park'ta oynadığı lig maçlarında Antalyaspor (2), Sivasspor (2), Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük ve Trabzonspora (2) kez mağlup olmuştu.

Beşiktaş iç sahada Avrupada ise Genk’e 4-2, Bayern Mühihe 3-1, Sportinge ise 4-1lik farklı skorlarla boyun eğmişti.