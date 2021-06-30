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GeriFutbol Beşiktaş Vodafone, İranlı kaleci Yaktaei'yi kadrosuna kattı
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Futbol
Haber Giriş: 30.06.2021 - 20:35 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Vodafone, İranlı kaleci Yaktaei'yi kadrosuna kattı

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Beşiktaş Vodafone, İranlı kaleci Yaktaei'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, İran Milli Takımı kalecisi Maryam Yektaei'yi transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki file bekçisinin kadroya katıldığı bildirildi. Ülkesinde birçok takımda forma giyen

Yektaei'nin, A Milli ve Genç Milli Takımlar seviyesinde 31 müsabakada oynadığı belirtildi.

Açıklamada, "Maryam Yektaei'ye 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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