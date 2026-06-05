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Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! İtalyan hoca İstanbul'a geldi

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Vincenzo Italiano#Teknik Direktör
Beşiktaş, Vincenzo Italianoyu resmen açıkladı İtalyan hoca İstanbula geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 13:11

Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'yu getirdiğini resmen açıkladı. Siyah-Beyazlı takımın yeni teknik direktörü akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı.

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalyan kulübü Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

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Siyah-Beyazlılar, görüşmelere başladığı Vincenzo Italiano'nun saat 16.00 sularında İstanbul'da olacağını açıklamıştı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

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"Görüşmelere başladığımız Teknik Direktör Vincenzo Italiano’yu taşıyan uçak, bugün saat 16.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."

ITALIANO, İSTANBUL'A İNDİ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'yı taşıyan uçak 17.40 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

Beşiktaş, Vincenzo Italianoyu resmen açıkladı İtalyan hoca İstanbula geldi

İŞTE İLK SÖZLERİ

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Vincenzo Italiano uçaktan indikten sonra ilk sözleri şunlar oldu; 'Başlamak için sabırsızlanıyorum. Şu an çok duygusal bir an yaşıyorum. Herkese teşekkür ediyorum.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Beşiktaş'ın, resmi yayın organından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştır.”

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#Beşiktaş#Vincenzo Italiano#Teknik Direktör

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