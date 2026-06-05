Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! İtalyan hoca İstanbul'a geldi

Haberin Devamı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalyan kulübü Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Siyah-Beyazlılar, görüşmelere başladığı Vincenzo Italiano'nun saat 16.00 sularında İstanbul'da olacağını açıklamıştı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

"Görüşmelere başladığımız Teknik Direktör Vincenzo Italiano’yu taşıyan uçak, bugün saat 16.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."

ITALIANO, İSTANBUL'A İNDİ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'yı taşıyan uçak 17.40 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

İŞTE İLK SÖZLERİ

Haberin Devamı

Vincenzo Italiano uçaktan indikten sonra ilk sözleri şunlar oldu; 'Başlamak için sabırsızlanıyorum. Şu an çok duygusal bir an yaşıyorum. Herkese teşekkür ediyorum.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ



Beşiktaş'ın, resmi yayın organından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştır.”