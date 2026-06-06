Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı!

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Beşiktaş'ın resmi yayın organından yapılan açıklamada, Vincenzo Italiano'nun teknik direktörlük koltuğuna getirildiği açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano

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Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için deneyimli İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.”

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano için imza töreni düzenledi.

SERDAL ADALI: "BU PSİKOLOJİYİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYDIK"

Serdal Adalı, futbol takımında yeni bir döneme başladıklarını belirterek, "Futbol takımımız için yeni bir döneme başlıyoruz. Üzülerek söylüyorum ki sportif başarının uzağındayız. Bu olumsuz gidişatı değiştirmek için radikal değişiklik yapmamız şart olmuştu. Beşiktaş'a gönül veren insanların üzgün, kırılgan olmasının önüne geçmek zorundaydık. Bu psikolojiyi değiştirmek zorundaydık." dedi.

SERDAL ADALI: "BEŞİKTAŞ'I ÇOK İYİ BİLEN BİR FUTBOL İNSANI"

Yeni yapılanmaya değinen Adalı, "Savaşan, pes etmeyen, olumsuz gidişatı kabul etmeyen iki futbol adamı ile yola çıktık. Bunlardan ilki futbol direktörümüz Önder Özen. Önder Hocamız, daha önce de Beşiktaş'ta görev yapmış ve hep sevilmiş bir isim. Beşiktaşlılar, kendisinin görüşlerine hep önem verdiler. Kendisinin hakkını hep teslim ettiler. Önder Hoca hep Beşiktaş'tan sevgi, saygı ve gururla bahsetti. Beşiktaş'ı izlemeye ve yakından izlemeye devam etti. Beşiktaş'ı çok iyi bilen bir futbol insanı." ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI: "BEŞİKTAŞ İÇİN KOLLARI SIVADI"

Önder Özen'in kulüp için önemli bir isim olduğunu vurgulayan Adalı, "Kendisinin zamanında söylediği ve çok sevilen bir söz var; "Beşiktaş için artık suyun yönünü değiştirme zamanı." Böyle bir dönemde kendisine teklif götürdük. O da Beşiktaş için kolları sıvadı. Hoş geldin diyor ve yeni döneminde başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

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SERDAL ADALI: "ITALIANO'YU BEŞİKTAŞ'A KAZANDIRDIK"

Teknik direktör tercihine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Serdal Adalı, "Önder Özen ile beklentilerimize en uygun teknik direktör için çalışmalara başladık. Avrupa'nın yükselen teknik direktörlerinden biri olan Vincenzo Italiano ile görüşmelere başladık. Düşüncelerimizin örtüşmesi ile birlikte İtalya'da adından söz ettiren, Avrupa'da iki kez Konferans Ligi finali oynayan, Bologna'da kupa kazanan, Avrupa'nın önemli kulüplerinden istediği Italiano'yu Beşiktaş'a kazandırdık." dedi.

SERDAL ADALI: "KAZANAN BİR BEŞİKTAŞ İZLEYECEĞİMİZE İNANIYORUM"

İtalyan teknik adamın oyun anlayışına da değinen Adalı, "Kendisinin Beşiktaşlılar'ın sahada görmek istediği futbolu izleteceğinden şüphem yok. Hocamızın istediği takım kurgusu için çalışmalara başladık. Gerek Önder Hocamız gerek Vincenzo Italiano ile gereken takviyeleri yapıp, savaşan, kazanan bir Beşiktaş izleyeceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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SERDAL ADALI: "SAVAŞAN BİR BEŞİKTAŞ VAAT EDİYORUZ"

Taraftarın beklentilerinin farkında olduklarını söyleyen Serdal Adalı, "Beşiktaşlılar'ın beklentilerinin bilincindeyiz. Bu beklentileri karşılamak ve camiayı mutlu etmek için buradayız. Beşiktaş taraftarı, güzel oyun, mücadele ister. Formanın, armanın en iyi şekilde temsil edilmesini ister. Bunların gerçekleşmeye başladıklarını düşündüğü an, takımlarının arkasında olur ve destek verir. Böyle bir ruh halini yakaladığımızda, başarı kendiliğinden gelir. Bu sene; iyi oynayan, iyi mücadele eden, sonuna kadar savaşan ve kazanan bir Beşiktaş vaat ediyoruz." dedi.

SERDAL ADALI: "YENİDEN HOŞ GELDİN DİYORUM"

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Sözlerini birlik ve beraberlik vurgusuyla tamamlayan Adalı, "Tek vücut olmuş, aynı hedefe hep birlikte yürüyen bir Beşiktaş'ın önünde kimsenin duramayacağını çok iyi biliyorum. Önder Özen ve Italiano'ya yeniden hoş geldin diyorum." şeklinde konuştu.

ÖNDER ÖZEN: "3'LÜ BİR KARAR MEKANİZMASI KURDUK"

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen ise, "Öncelikle sayın başkana çok teşekkür ederim. O dönem kazanılan başarılarda en büyük pay sahibi, başta Samet Hoca'dan başlayıp, Şenol Güneş'e uzanan insanlar, futbolcular... Ben kısa bir süre bir düzenleme yapmaya çalıştım. Yeni bir dönem başlıyor, benim için de yeni. Beşiktaş'a hayır demek benim için imkansız. Teknik direktör koltuğunun boş olduğu dönemde göreve başladım. 3'lü bir karar mekanizması kurduk." dedi.

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ÖNDER ÖZEN: "ITALIANO'YU İTALYA LİGİ'Nİ TAKİP EDEN BÜYÜĞÜMÜZE SORDUK"

Teknik direktör seçimi sürecine ilişkin bilgi veren Özen, "Vincenzo Italiano bizim için cazip hale geldi, fırsat doğdu. Kontratını sonlandırma arefesinde biz görüşmelere başladık. İlgimizi belirttik. Aynı zamanda bu işin ustası kabul ettiğimiz bir büyüğümüze sorduk ve fikrini aldık. İtalya Ligi'ni iyi takip eden büyüğümüze sorduk. Az sonra ismini söylerim. İnandığımız, güvendiğimiz, iyi futbol oynatacağını, takımın kimlik kazanacağını vaat eden bir teknik direktörümüz oldu. Kendisine ben de hoş geldin demek isterim." ifadelerini kullandı.

ÖNDER ÖZEN: "BU ACIYI HEP BİRLİKTE ÇEKECEĞİZ"

Başarının fedakarlık gerektirdiğini vurgulayan Özen, "Acının içine girmeden başarmak mümkün değil. Beşiktaşlı profesyonel futbolculara da seslenmek istiyorum. Bu acıyı hep birlikte çekeceğiz." şeklinde konuştu.

ÖNDER ÖZEN: "BEŞİKTAŞ ZİRVEDE OLACAK"

Sahadaki oyun planına dair de değerlendirmelerde bulunan Önder Özen, "Beşiktaş, gelecek sene PPDA'da zirvede olacak. Kendi sahası veya deplasmanda rakibine nefes aldırmayacak bir Beşiktaş ortaya çıkacak. Italiano, İtalya'da daha düşük bütçeli takımlarla bunu yaptı." dedi. (PPDA, rakibin yaptığı pas sayısının savunma aksiyonlarına bölünmesiyle hesaplanır.)

ÖNDER ÖZEN: "BENİ BİLE BUNALTTI"

İtalyan teknik adamın çalışma disiplinine de değinen Özen,"Italiano, Beşiktaş'a kimlik olarak çok uygun olduğunu düşündüğümüz bir teknik adam. İş dışında hiçbir şey düşünmeyen, takıntılı bir çalışan. Beni bile bunalttı neredeyse. Başkanımız da şahit bu konuda hocamıza." ifadelerini kullandı.

ITALIANO: "ÇOK MUTLUYUM, MEMNUNUM"

Siyah-beyazlı kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirten Italiano, "Öncelikle başkan ve direktöre çok teşekkür ediyorum bana güven duydukları için. Bu büyük takıma geldiğim için çok mutluyum, memnunum." dedi.

ITALIANO: "SAYGI VE SEVGİ GÖRMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Kendisine gösterilen ilginin önemine değinen İtalyan teknik adam, "Bence bir teknik direktör için saygı görmek, sevgi görmek çok önemli. O yüzden buraya geldiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

ITALIANO: "BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ VE GÖRECEĞİZ"

Oyun anlayışının Beşiktaş'ın beklentileriyle örtüştüğünü vurgulayan Italiano, "Çalıştığım tüm takımlarda gösterdiğim futbol, birebir buradaki beklentilerle uyuşuyor. Her şeyi birlikte yaşayacağız ve göreceğiz. Benim hedeflerim, takımla birebir örtüştüğü için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

ITALIANO: "EN İYİ OYUNCULARI BURAYA GETİRMELİYİZ"

Takım yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, "Takımı birlikte inşa edeceğiz. Teknik heyet ve yönetim ile inşa edeceğiz. Hedeflere ulaşmak için güzel ve kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İtalya'dan gördüğüm kadarıyla, bu takımın taraftarı çok ateşli. Bizim hedefimiz, taraftarı mutlu etmek. Yönetimle hareket edip, en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları." dedi.

ITALIANO: "TAKIMDAKİ BİRKAÇ OYUNCUYU TANIYORUM"

Kadro planlaması hakkında da konuşan Italiano, "Ben takımdaki birkaç oyuncuyu tanıyorum, biliyorum ama yönetimle birlikte öncelikler nerede onları göz önünde bulundurup takımı kuracağız. Ben çok inançlı birisiyim. En iyi takımı sunacağımıza inanıyorum. Hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ITALIANO: "BİR AN ÖNCE İŞE BAŞLAMAK İSTİYORUM"

Bir an önce çalışmalara başlamak istediğini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Son söylemek istediğim, bir an önce işe başlamak istiyorum. Tesisleri de dolaştım, çok güzel işleyen bir tesis. Kısa bir tatil sonrası, o arada da her gün yönetimle telefonda görüşeceğim. Bir an önce işe başlamak istiyorum. Burada çok değerli, güçlü takımlar var. O yüzden bir an önce işe başlamak ve takımı, bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum." dedi.

ÖNDER ÖZEN: "ÜRKÜTECEK BİR TAKIM OLMAK ZORUNDAYIZ"

Yapılanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özen, "Yapılanmadan kastımız, bir antrenör ekibi seçtik. Uzun süreden bu yana teknik direktörler aradan girdiler. Transfer açıkken başlama şansları çok olmadı. Bu bir fırsattır. Öyle köklü bir yapılanma yok, rekabetçi, yarışmacı, buraya gelen takımları üzmeden göndermeyen bir takım, ürkütecek bir takım olmak zorundayız. O yolu yürümek isteriz." ifadelerini kullandı.

ITALIANO'DAN KADRO REKABETİ VE ROTASYON AÇIKLAMASI

Kadrodaki rekabet ve rotasyon konusuna da değinen Vincenzo Italiano, "Avrupa'da antrenör yaptığım dönemde, 3 kulvarda oynama imkanım oldu. Sürekli perşembe - pazar maç olduğu ve eksikler olduğu için buna (Her maç farklı 11) mecbur kalıyorduk. Beşiktaş'ta gerçekten güzel oyuncularımız da var, burada durum ne olacak bakacağız. Duruma göre hareket edeceğiz." dedi.

ÖNDER ÖZEN: "ÇALIŞKAN, TUTKULU VE TAKINTILI GÖRECEKSİNİZ!"

Vincenzo Italiano'yu uzun yıllardır takip ettiğini belirten Özen, "İlk düşüncelerim, zaten bildiğim birisiydi. Spezia'dan bu yana takip ettiğim bir teknik direktör Italiano. Hoca, Spezia'da lige çıkarken olağanüstü bir başarı sergiledi. Anlattım, şaşırdı. O kadar takip edildiğini bilmiyordu. Ona karşı her konuda hakimiyetimiz var. Bazı oyuncularıyla konuştuk. Kendisi hakkında her şeyi bildiğimizi gördü. Çok çalışkan, tutkulu, takıntılı bir futbol insanı. Bunu siz de göreceksiniz, umarım uzun sürer." ifadelerini kullandı.





