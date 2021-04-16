Beşiktaş, vefatının 32. yıl dönümünde Baba Hakkıyı andı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "3 Aralık 1910 tarihinde Vodina'da dünyaya gelen, futbol şubemizin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey tarafından kulübümüze kazandırılan, on yedi yıl giydiği formamızla yirmi iki şampiyonluğumuzda pay sahibi olan, futbolu bıraktıktan sonra kulübümüzde üç dönem başkanlık görevinde bulunan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan, camiamızın sembol isimlerinden Baba Hakkı Yeten'i vefatının 32. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından da, "Türk futbolunun efsane isimlerinden, eski milli futbolcumuz, Baba lakaplı Hakkı Yeten’i vefatının 32.yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." paylaşımı yapıldı.

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