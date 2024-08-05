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Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu!

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#Play-Off Kura Çekimi#Trabzonspor Play-Off#Beşiktaş Play-Off Kura Çekimi
Beşiktaş ve Trabzonsporun UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 14:09

Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kalmasının yanı sıra Avrupa futbolunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan ekiplerimiz Beşiktaş ile Trabzonspor için bugün kura çekimi heyecanı yaşandı ve rakipler belli oldu.

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Yeni sezonda ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanan Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki olası rakipleri bugün çekilen kurayla belli oldu. 

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BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek olan Beşiktaş, Partizan - Lugano eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Siyah - beyazlılar, ilk maçını deplasmanda oynayacak. İlk müsabakalar 22 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

Beşiktaş ve Trabzonsporun UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ

Trabzonspor, 3. Eleme Turu'nda Rapid Wien'i elemesi halinde Braga - Servette eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Bordo - mavililer, ilk maçı deplasmanda oynayacak. İlk karşılaşmalar 22 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

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Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde Konferans Ligi playoff turundaki muhtemel rakibi St. Gallen - WKS Slask Wroclaw eşleşmesinin galibi olacak.

Beşiktaş ve Trabzonsporun UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

Eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda alınacak sonuçların belirleyeceği olacağı ve Avrupa kupalarına direkt UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak ekiplerin de yer aldığı eşleşmeler, şu şekilde oluştu:

Partizan (Sırbistan)/Lugano (İsviçre)-Beşiktaş

Dinamo Minsk (Belarus)/Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (Kazananı)-Anderlecht (Belçika)

Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç) (Kaybedeni)-Panathinaikos (Yunanistan)/Ajax (Hollanda) (Kazananı)

Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgaristan) (Kaybedeni)-Petrocub (Moldova)-The New Saints (Galler) (Kazananı)

LASK (Avusturya)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya) (Kaybedeni)

Santa Coloma (Andorra)/RFS (Letonya) (Kazananı)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) (Kaybedeni)

Panevezys (Litvanya)/Maccabi Tel-Aviv (İsrail) (Kazananı)-TSC Backa Topola (Sırbistan)

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Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan) (Kaybedeni)-Celje (Slovenya)-Shamrock Rovers (İrlanda) (Kazananı)

Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan) (Kaybedeni)-Klasvik (Faroe Adaları)/Borac Banja Luka (Bosna Hersek) (Kazananı)

Molde (Norveç)/Cercle Brugge (Belçika) (Kazananı)-HNK Rijeka (Hırvatistan)/Elfsborg (İsveç) (Kazananı)

Braga (Portekiz)/Servette (İsviçre) (Kazananı)-Trabzonspor/Rapid Wien (Avusturya) (Kazananı)

Kryvbas Kryvyi (Ukrayna)/Viktoria Plzen (Çekya) (Kazananı)-Heart of Midlothian (İskoçya)

 

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