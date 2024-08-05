Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu!

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Yeni sezonda ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanan Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki olası rakipleri bugün çekilen kurayla belli oldu.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek olan Beşiktaş, Partizan - Lugano eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Siyah - beyazlılar, ilk maçını deplasmanda oynayacak. İlk müsabakalar 22 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ

Trabzonspor, 3. Eleme Turu'nda Rapid Wien'i elemesi halinde Braga - Servette eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Bordo - mavililer, ilk maçı deplasmanda oynayacak. İlk karşılaşmalar 22 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

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Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde Konferans Ligi playoff turundaki muhtemel rakibi St. Gallen - WKS Slask Wroclaw eşleşmesinin galibi olacak.

Eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda alınacak sonuçların belirleyeceği olacağı ve Avrupa kupalarına direkt UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak ekiplerin de yer aldığı eşleşmeler, şu şekilde oluştu:

Partizan (Sırbistan)/Lugano (İsviçre)-Beşiktaş

Dinamo Minsk (Belarus)/Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (Kazananı)-Anderlecht (Belçika)

Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç) (Kaybedeni)-Panathinaikos (Yunanistan)/Ajax (Hollanda) (Kazananı)

Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgaristan) (Kaybedeni)-Petrocub (Moldova)-The New Saints (Galler) (Kazananı)

LASK (Avusturya)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya) (Kaybedeni)

Santa Coloma (Andorra)/RFS (Letonya) (Kazananı)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) (Kaybedeni)

Panevezys (Litvanya)/Maccabi Tel-Aviv (İsrail) (Kazananı)-TSC Backa Topola (Sırbistan)

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Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan) (Kaybedeni)-Celje (Slovenya)-Shamrock Rovers (İrlanda) (Kazananı)

Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan) (Kaybedeni)-Klasvik (Faroe Adaları)/Borac Banja Luka (Bosna Hersek) (Kazananı)

Molde (Norveç)/Cercle Brugge (Belçika) (Kazananı)-HNK Rijeka (Hırvatistan)/Elfsborg (İsveç) (Kazananı)

Braga (Portekiz)/Servette (İsviçre) (Kazananı)-Trabzonspor/Rapid Wien (Avusturya) (Kazananı)

Kryvbas Kryvyi (Ukrayna)/Viktoria Plzen (Çekya) (Kazananı)-Heart of Midlothian (İskoçya)