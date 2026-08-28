Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

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Beşiktaş, ilk maçta 3-0 yendiği Kauno Zalgiris'e UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında 1-0 yenilmesine karşın turu geçti. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek.
Trabzonspor, ilk maçta 1-0 yenildiği Ferencvaros'a UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 4-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Bordo-mavililer, Avrupa macerasına Konferans Ligi lig aşamasından devam edecek.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa maçlarının ardından UEFA ülke puanı da güncellendi.
İşte son durum:
1. İngiltere: 102.019 puan
2. İtalya: 87.874 puan
3. İspanya: 82.493 puan
4. Almanya: 80.402 puan
5. Fransa: 68.513 puan
6. Portekiz: 64.550 puan
7. Belçika: 58.850 puan
8. Hollanda: 52.395 puan
9. Türkiye: 49.675 puan
10. Polonya: 45.125 puan