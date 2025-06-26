Beşiktaş ve Trabzonspor’dan Tolisso’ya teklif! Lyon'un isteği ortaya çıktı

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Fransa Lig 1 ekibi Lyon, maddi sorunlar nedeniyle 2. Lig’e düşürlürken, yıldız isimleri elden çıkarmayı planlıyor.

Bu bağlamda Cherki, Manchester City’e giderken diğer oyunculara gelecek teklifler de bekleme aşamasında.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İÇİN TOLISSO İDDİASI

Fransız basınında yer alan habere göre Beşiktaş ve Trabzonspor da, Lyon’un yıldız orta saha oyuncusu Tolisso ile ilgileniyor.

Bununla beraber Beşiktaş’ın, Tolisso için ilk teklifini yaptığı ancak reddedildiği kaydedildi. Beşiktaş’ın, Tolisso için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı aktarıldı.

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LYON BONSERVİSLE SATIYOR

Öte yandan Lyonlu yetkililerin Tolisso’yu bonservisiyle satmak istediği ve oyuncu için 12 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.