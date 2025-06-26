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Beşiktaş ve Trabzonspor’dan Tolisso’ya teklif! Lyon'un isteği ortaya çıktı

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#Beşiktaş#Trabzonspor#Tolisso
Beşiktaş ve Trabzonspor’dan Tolisso’ya teklif Lyonun isteği ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 16:01

Fransa’da yaşadığı maddi problemlerden dolayı 2. Lig’e düşürülen Lyon’un yıldız isimlerinden Tolisso için Beşiktaş ve Trabzonspor transferde yarışa girdi. İşte ayrıntılar…

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Fransa Lig 1 ekibi Lyon, maddi sorunlar nedeniyle 2. Lig’e düşürlürken, yıldız isimleri elden çıkarmayı planlıyor.

Bu bağlamda Cherki, Manchester City’e giderken diğer oyunculara gelecek teklifler de bekleme aşamasında.

Beşiktaş ve Trabzonspor’dan Tolisso’ya teklif Lyonun isteği ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İÇİN TOLISSO İDDİASI

Fransız basınında yer alan habere göre Beşiktaş ve Trabzonspor da, Lyon’un yıldız orta saha oyuncusu Tolisso ile ilgileniyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor’dan Tolisso’ya teklif Lyonun isteği ortaya çıktı

Bununla beraber Beşiktaş’ın, Tolisso için ilk teklifini yaptığı ancak reddedildiği kaydedildi. Beşiktaş’ın, Tolisso için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı aktarıldı.

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Beşiktaş ve Trabzonspor’dan Tolisso’ya teklif Lyonun isteği ortaya çıktı

LYON BONSERVİSLE SATIYOR

Öte yandan Lyonlu yetkililerin Tolisso’yu bonservisiyle satmak istediği ve oyuncu için 12 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.

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#Beşiktaş#Trabzonspor#Tolisso

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