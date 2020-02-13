Beşiktaş ve Trabzonspor'da gözler TFF'de!

Beşiktaş ve Trabzonspor’un bugün gözü kulağı Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) gelecek haberlere çevrildi.

TFF Yönetim Kurulu, 2-1 kaybettiği Göztepe maçının ‘kural hatası’ nedeniyle tekrar edilmesini talep eden Beşiktaş’ın başvurusunu görüşecek.

Siyah beyazlılar, sakatlık nedeniyle oyunu durduran hakem Hüseyin Göcek’in topu kendileri yerine rakibe verdiğini ve sonrasında Göztepe’nin bulduğu golle maçı kazandığını ifade etmişti.

PFDK da G.Birliği maçında Baiano’yu iterek düşürdüğü için kırmızı kart gören Trabzonsporlu Sörloth’la ilgili kararını açıklayacak.

‘Kural dışı hareket’ gerekçesiyle sevk edilen Sörloth’un cezası 3 maçtan başlıyor. Ancak bordo mavililer ‘tahrik’ gerekçesiyle cezada indirim bekliyor.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!