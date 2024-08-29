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Beşiktaş ve Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor

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#UEFA Avrupa Ligi#UEFA Konferans Ligi#Beşiktaş
Beşiktaş ve Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 07:00

Türk futbolunun 2 büyük kulübü bugün Avrupa'da çok kritik maçlara çıkıyor.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş 3-3'ün rövanşında sahasında Lugano'yu konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Romanya'dan Radu Petrescu yönetecek. Necip dışında eksiği bulunmayan Kartal'ın Kupa 2'de adını lig aşamasına yazdırabilmesi için tek farklı galip gelmesi yeterli olacak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları turu geçeni belirleyecek. Elenen yola Konferans Ligi’nden devam edecek.

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Trabzonspor'da iki eksik var

UEFA Konferans Ligi’nde ise Trabzonspor yine bir İsviçre temsilcisi olan St. Gallen’i Papara Park’ta ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak maçta Letonya’dan Andris Treimanis düdük çalacak. Deplasmandan 0-0’la dönen Fırtına’ya da Beşiktaş gibi tek farklı skorla kazanmak tur için yeterli olacak. Karadeniz ekibinde Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen dışında eksik yok. Cezaları biten Malheiro ve Eren Elmalı ise sahadaki yerlerini alabilecek.

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Beşiktaş ve Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor

Beşiktaş ve Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor

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