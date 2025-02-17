Beşiktaş ve Trabzonspor, Mattia Ahmet için birleşti! Sıra 12 dev Adam'da

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Mattia Ahmet Minguzzi... Türkiye bu ismi maalesef elim bir hadise sonucu henüz 14 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle öğrendi... İstanbul’da yaşayan ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist anne Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia Ahmet, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almaya gittiği Kadıköy’deki bir pazarda, B.B. (15) ve U.B. (16) ile arasında çıkan bir tartışma sonucu B.B. tarafından 5 kez bıçaklandı. Kameralara yansıyan görüntülerde Mattia Ahmet, B.B.’nin bıçak darbeleriyle yere yığılıp kalırken, yanında bulunan U.B.’nin onu tekmelediği görülüyordu. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet, 14 gün hayatta kalmak için direndi ama maalesef 9 Şubat’ta aramızdan ayrıldı.

FUTBOL DÜNYASI BU ACIYA SESSİZ KALMADI

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Tüm Türkiye’yi ağlatan bu olaya futbol dünyası da sessiz kalmadı. Önceki gün Trendyol Süper Lig’de oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında her iki kulüp de Mattia Ahmet’i andı. Bordo mavili futbolcular karşılaşma öncesi ısınmaya, Mattia Ahmet’in fotoğrafı bulunan tişörtlerle çıktı. Ev sahibi siyah beyazlı kulüp de Tüpraş Park Stadı’nın skorborduna talihsiz çocuğun hem Beşiktaş hem Trabzonspor formalı fotoğraflarının bulunduğu bir görsel yansıtıp, “Seni hiçbir zaman unutmayacağız Mattia Ahmet Minguzzi” anonsunu yaptı.

KULÜPLER ÇAĞRIYA HEMEN CEVAP VERDİ

Yaşıtları tarafından canına kıyılan Mattia Ahmet’in Beşiktaş-Trabzonspor maçında anılması, eski bir gazeteci olan ve her iki kulübün muhabirliğini yapan kuzeni Ayşenur Afyon Sarıaslan’ın girişimleriyle gerçekleşti. Sarıaslan, 14 Şubat’ta X hesabından Mattia Ahmet’in Beşiktaş ve Trabzonspor formalı fotoğraflarını paylaşarak iki kulübe, “Maçınız var... Belki bir şey yapmak istersiniz” çağrısında bulundu. İki kulüp de bu çağrıya anında yanıt verdi. Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, futbolcuların sahaya Matttia Ahmet’in resminin bulunduğu tişörtlerle çıkacağını söyledi. Beşiktaş Kulübü İletişim Departmanı da maç öncesi stadyumda anons yapılacağı bilgisini verdi.

YAKINLARI 'BEŞİKTAŞ' DEDİ, O TRABZON'U SEÇTİ

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Mattia Ahmet’in anne tarafının Trabzonlu olduğunu belirten Sarıaslan, “Biz Mattia Ahmet’i Beşiktaşlı yapmak istedik, maçlara götürüp forma giydirdik ama o, büyük teyzesi Aynur Akıncılar’ın teşvikiyle Trabzonspor’u seçti. Mattia Ahmet İtalya’da da babasının taraftarı olduğu Milan’ı tutuyordu” dedi. Trabzonspor U19 Takımı’nın da UEFA Gençlik Ligi’nde 4-5 Mart’ta İtalyan ekibi Atalanta ile oynayacağı maça Mattia Ahmet tişörtleriyle çıkmasının planlandığını söyleyen Sarıaslan, ayrıca A Milli Basketbol Takımımız’ın 20 Şubat’ta İstanbul’da İtalya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu karşılaşmasında da Mattia Ahmet’in anılması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

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