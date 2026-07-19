Beşiktaş ve Trabzonspor istiyordu, Fenerbahçe'de Oğuz Aydın kararı verildi!

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Trabzonspor'un geçtiğimiz sezondan bu yana kadrosuna katmak istediği Oğuz Aydın için Beşiktaş'ın da bu dönemde devreye girdiği iddia edilmişti.

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda ligde yalnızca 642 dakika şans bulan Oğuz Aydın, geleceği hakkında karar verdi.

Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre; Oğuz Aydın, Beşiktaş ve Trabzonspor’un yoğun ilgisine rağmen Fenerbahçe’de kalmaya karar verdi.

İSMAİL KARTAL'LA DAHA FAZLA ŞANS BULACAĞINA İNANIYOR

Milli futbolcunun İsmail Kartal yönetiminde sarı-lacivertlilerde daha fazla süre bulacağından emin olduğu ve tek odak noktasının Fenerbahçe olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

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Fenerbahçe'de 2 sezonu geride bırakan Oğuz Aydın, bugüne dek 69 resmi maçta 3119 dakika şans bulurken 7 gol atıp 12 de asist üreterek toplamda 19 gole doğrudan katkı sağladı.