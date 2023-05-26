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Beşiktaş ve Sivasspor'un eski futbolcusu Douglas tutuklandı

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#Douglas#Beşiktaş#Sivasspor
Beşiktaş ve Sivassporun eski futbolcusu Douglas tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

Türkiye'de Beşiktaş ve Sivasspor formaları giyen Brezilyalı sağ bek Douglas'ın ülkesinde tutuklandığı ortaya çıktı.

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Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı futbolcu Douglas ülkesinde ateşli silah kullanmak suçundan tutuklandı.

Globo Esporte’de yer alan habere göre gece yarısı bir yat limanında yürüyüş yapan Douglas ateş ederken polislerin gelmesinin ardından silahı ormanlık alana sakladı. 32 yaşındaki oyuncunun daha sonra polise kendisinin ateş ettiğini söylediği ifade edildi. Türkiye’de Sivasspor’da forma giydikten sonra 2019’un yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Beşiktaş’a gelen Sambacı burada sadece 7 maça çıkabildi.

Kadro dışı bırakıldıktan sonra 2022’de sözleşmesi bitene kadar para almaya devam eden 32 yaşındaki futbolcu o tarihten bu yana hiçbir takımda oynamadı.

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