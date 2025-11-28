×
#Beşiktaş#Samsunspor#Antoine Sekongo
Beşiktaş ve Samsunspor, Fransa Lig 2’de forma giyen orta saha oyuncusu Antoine Sekongo ile ilgileniyor. İşte ayrıntılar…

Fransa 2. Lig ekiplerinden USL Dunkerque’da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Antoine Sekongo, Beşiktaş ve Samsunspor’un transfer radarına girdi.

Beşiktaş ve Samsunspor, transfer yarışında Antoine Sekongo’yu izlediler

Africafoot’ta yer alan habere göre, Ligue 2 ekibi USL Dunkerque’in hücuma yönelik orta saha oyuncusu Antoine Sekongo, Beşiktaş ve Samsunspor’un transfer hedefleri arasında yer eliyor.

BEŞİKTAŞ YERİNDE İZLEDİ

Haberin detaylarında, Beşiktaş’ın genç yıldızı birkaç kez yerinde izlediği ve gelişimini yakından takip ettiği belirtildi.

Dunkerque formasıyla tüm kulvarlarda 16 maçta 4 gol ve 2 asist üreten Sekongo, Ligue 2’nin en iyi genç orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

YÜKSEL YILDIRIM’IN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Samsunspor cephesinde de Sekongo’ya özel bir ilgi olduğu kaydedildi. Başkan Yüksel Yıldırım’ın oyuncunun oyun liderliğini, top taşıma becerisini, hem hücum hem savunmadaki katkısından etkilendiği ifade ediliyor.

Bununla beraber Sekongo için AJ Auxerre de nabız yoklayan kulüpler arasında.

