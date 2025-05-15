Beşiktaş ve Samsunspor Avrupa'da!

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Türkiye Kupası’nı Galatasaray’ın kazanması ile Süper Lig’de ilk 5’te yer almaları kesinleşen Beşiktaş ile Samsunspor’un da Avrupa kupalarına katılması garantilenmiş oldu. Aynı zamanda takımlarımızın Avrupa kupalarına hangi sıralama ile gidecekleri netleşirken, ligi üçüncü sırada bitiren takımımız, Avrupa Ligi’ne 2. ön eleme yerine play-off turundan itibaren katılacak. Lig 3.’sü hem 2 tur daha az oynayacak hem de elense bile Konferans Ligi’nde lig aşamasından yola devam edecek. Lig 4.’sü Konferans yerine Avrupa Ligi 2. ön elemeden start alacak. Elense dahi Kupa 3’te 3. ön elemeye kalacak. Süper Lig’i 5. sırada tamamlayan temsilcimiz Konferans Ligi 2. ön elemeden itibaren Avrupa’da vitrine çıkacak.