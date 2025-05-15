×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş ve Samsunspor Avrupa'da!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Samsunspor#Süper Lig
Beşiktaş ve Samsunspor Avrupada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 07:00

Türkiye Kupası'nı Galatasaray aldı, ligde 3 ve 4. sırada yer alan 2 takımın da durumu netleşti.

Haberin Devamı

Türkiye Kupası’nı Galatasaray’ın kazanması ile Süper Lig’de ilk 5’te yer almaları kesinleşen Beşiktaş ile Samsunspor’un da Avrupa kupalarına katılması garantilenmiş oldu. Aynı zamanda takımlarımızın Avrupa kupalarına hangi sıralama ile gidecekleri netleşirken, ligi üçüncü sırada bitiren takımımız, Avrupa Ligi’ne 2. ön eleme yerine play-off turundan itibaren katılacak. Lig 3.’sü hem 2 tur daha az oynayacak hem de elense bile Konferans Ligi’nde lig aşamasından yola devam edecek. Lig 4.’sü Konferans yerine Avrupa Ligi 2. ön elemeden start alacak. Elense dahi Kupa 3’te 3. ön elemeye kalacak. Süper Lig’i 5. sırada tamamlayan temsilcimiz Konferans Ligi 2. ön elemeden itibaren Avrupa’da vitrine çıkacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Samsunspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!