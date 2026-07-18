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Beşiktaş ve Salah masaya oturuyor! İşte tarihi

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Mohamed Salah#Transfer
Beşiktaş ve Salah masaya oturuyor İşte tarihi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 08:05

Beşiktaş, Mohamed Salah transferini bitirmeye çok yaklaştı. Siyah beyazlıların, Salah transferini sonlandırmak için masaya oturacağı tarih belli oldu.

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Gelecek sezon mutlak şampiyonluk isteyen Beşiktaş'ta taraftarların büyük bir heyecanla takip ettiği Mohamed Salah transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş ve Salah masaya oturuyor İşte tarihi

Siyah-beyazlıların dünyaca ünlü yıldız için yürüttüğü çalışmalar hız kazanırken, ilk görüşmenin pazartesi günü gerçekleştirileceği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, transfer operasyonunu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bizzat yönetecek. Adalı'nın, pazartesi günü Mohamed Salah'ın menajeri ve avukatıyla bir araya gelerek transferin tüm detaylarını masaya yatırması bekleniyor.

Beşiktaş ve Salah masaya oturuyor İşte tarihi

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Daha önce yaptığı açıklamada, "Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını hâlâ bilmiyoruz. Ancak bunu çok yakında öğrenebiliriz." ifadelerini kullanan Mısırlı yıldızın menajerinin sözleri de görüşme trafiğini doğrular nitelikte yorumlandı.

Beşiktaş ve Salah masaya oturuyor İşte tarihi

Öte yandan 34 yaşındaki yıldız futbolcu için talep edilen bonservis bedelinin 15 milyon euro olduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin görüşmelerde hem mali şartları hem de transferin yol haritasını netleştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Beşiktaş ve Salah masaya oturuyor İşte tarihi

Siyah-beyazlılarda gözler artık pazartesi günü yapılacak kritik zirveye çevrilirken, Mohamed Salah transferinde önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

 

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#Beşiktaş#Mohamed Salah#Transfer

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