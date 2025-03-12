Beşiktaş ve Milan’dan Isco’ya transfer teklifi! Sözleşme süresini duyurdular

Haberin Devamı

Beşiktaş’a dair bir süredir uluslararası basında Isco transferi iddialı gündeme gelirken, bu iddiaya dair önemli bir detay aktarıldı.

Siyah beyazlıların yanı sıra Milan’ın da Isco tranferi için devrede olduğu kaydedildi ve her iki kulübün teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı.





BEŞİKTAŞ 3 YILLIK, MILAN 2+1 YILLIK ÖNERDİ

Daha önce Beşiktaş ve Milan’ın, Isco’ya mevcut maaşının 2 katı teklif edildiği ifade edilmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından siyah beyazlıların Isco’ya 3 yıllık, Milan’ın 2+1 yıllık öneride bulunduğu yazıldı.

Real Betis’in serbest kalma maddesi olarak 20 milyon Euro belirlediği Isco’nun, Haziran 2027’ye dek sözleşmesi bulunuyor. İspanyol oyuncunun ayrılmak istemesi halinde Betis yönetiminin zorluk çıkarmayacağı ve serbest kalma maddesinin altında bir rakama onay vereceği kaydedildi.



