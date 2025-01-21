Beşiktaş ve Göztepe'nin gençleri en iyi ilk 10'da!

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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Süper Lig'de forma giyen U23 futbolcuları arasında en iyi ilk 10 ismi belirlerken, Göztepe'de 4 oyuncu listede yer aldı.



Yapılan araştırma sonucunda sarı-kırmızılıların golcü yıldızı Romulo'nun yanı sıra stoper Taha Altıkardeş, Brezilyalı forvet Juan Silva ile Nijeryalı orta saha Anthony Dennis listede yer aldı.



CIES'e göre Beşiktaşlı golcü Semih Kılıçsoy ilk sırayı alırken, Antalyasporlu Kaluzinski ikinci, Kasımpaşa'nın genç sol beki Yasin Özcan üçüncü oldu. Listede yine Beşiktaş'tan Ndour, Başakşehir'den Hamza Güreler ile Gaziantep FK'dan Kozlowski de kendilerine yer buldu.



Bu sezon çok genç bir kadroyla mücadele eden Göztepe'de 4 futbolcunun en iyiler arasında gösterilmesi teknik ekibi ve camiayı oldukça mutlu etti. Bu sezon Süper Lig'e damga vuran Brezilyalı forvet Romulo, 16 lig karşılaşmasında 9 gol atıp 5 de asist yaptı. Müthiş bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki Sambacı transferin de gözde ismi haline geldi. Bu sezon başında transfer edilen 22 yaşındaki Juan da takıma önemli katkılar sağladı. 17 Süper Lig müsabakasında 5 gol atan Juan 2 de asist yaptı.



TAHA AVRUPA'YA GÖZ KIRPIYOR

Göztepe'ye 2023-2024 sezonunda Trabzonspor'dan gelen 21 yaşındaki Taha da genç yaşına rağmen kendini kanıtladı. Bu sezon Göz-Göz ile 15 karşılaşmaya çıkan Taha 2 kez ağları sarstı ve 1 de gol pası verdi. Başarılı oyunuyla alkış toplayan Taha, Avrupa'dan birçok kulübün de dikkatini çekti. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un U19 takımındayken keşfettiği Dennis de orta sahanın dinamosu haline geldi. 20 yaşındaki Nijeryalı bu sezon 16 maçta sahne aldı ve 2 asist yaptı.