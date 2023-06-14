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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Renato Sanches yarışı!

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#Transfer#Galatasaray#Beşiktaş
Beşiktaş ve Galatasarayın Renato Sanches yarışı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 10:32

Beşiktaş, transfer çalışmalarında son olarak dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldı. Siyah - beyazlılar, ezeli rakip Galatasaray'ın transfer listesinin başında yer alan isim için devreye girdi

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Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Kara Kartal, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı.

Transferde savunmadan hücum hattına kadar birçok bölge için girişimlerde bulunan yönetim, son olarak dünyaca ünlü bir yıldız konusunda çalışma başlattı.

O isim, Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain’in Portekizli orta sahası Renato Sanches...

Fanatik'in haberine göre geçen sezon Lille’den 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında PSG’ye geçiş yapan başarılı oyuncu için yönetimin kiralık formülüyle Fransız devinin kapısını çaldığı kaydedildi.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Daha önce Galatasaray’ın da transfer gündeminde olan Sanches, bu sezon PSG formasıyla 27 karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri iki kez sarsmayı başarmıştı.

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Piyasa değeri 20 milyon Euro seviyesinde bulunan 25 yaşındaki merkez orta sahanın, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmeye olumlu baktığı ifade edildi. Teklifini yapan yönetim, PSG’nin vereceği cevabı bekliyor.

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#Transfer#Galatasaray#Beşiktaş

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