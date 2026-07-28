Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarında! '20 gole katkı verdi'

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Rangers formasıyla dikkat çeken bir sezon geçiren Youssef Chermiti, Avrupa'nın önemli kulüpleri dahil olmak üzere, Türk kulüplerinin de radarına girdi.

Africafoot’un haberine göre genç golcüyü yakından takip eden dört kulüp bulunuyor: Porto, Galatasaray, PSV Eindhoven ve Beşiktaş.

AVRUPA DEVLERİ SIRADA, RANGERS KARARLI

Porto, genç forvetin profilini hücum hattını güçlendirmek adına ciddi bir seçenek olarak değerlendiriyor. Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven’ın da oyuncuyu uzun süredir izlediği bilinirken, Galatasaray ise hücum hattına doğrudan katkı sağlayacak bir santrfor arayışını sürdürüyor. Beşiktaş cephesi de dosyayı yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor.

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RANGERS DEV BONSERVİS İSTİYOR

Artan ilgiyle beraber Rangers, yıldız oyuncusunu kolay kolay bırakmaya niyetli değil. İskoç kulübünün, başarılı performansının ardından değeri ciddi şekilde artan Chermiti için yaklaşık 25 milyon sterlinlik bir bonservis belirlediği öğrenildi.

KRİTİK GÜNLER YAŞANABİLİR

Henüz resmi bir teklif yapılmış değil. Ancak önümüzdeki günlerin bu transferde belirleyici olması bekleniyor. Talip kulüpler mali şartları masaya yatırırken, Rangers yönetimi geri adım atmaya sıcak bakmıyor.

22 yaşındaki Chermiti, geçtiğimiz sezon toplamda 45 maça çıkarken 15 gol 5 asist üretmiş ve toplam 20 gole direkt katkıda bulunmuştu.