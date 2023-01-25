Beşiktaş ve Galatasaray'ın Amir Hadziahmetovic transferi için yaptığı son teklifler! Yönetim kararıyla...

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Galatasaray, Konyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic için teklifini 3.5 milyon Euro bonservis bedeli + takas yoluyla oyuncu olarak revize etti.

5 milyon euro bareminin altına düşmek istemeyen Konyaspor ise anlaşmaya takas yerine sonraki satıştan pay maddesi ekletmek istiyor.

BOSNALI OYUNCU AYRILMAK İSTİYOR

Orta sahada forma rekabeti ve kaliteyi arttırmak adına Bosnalı oyuncuyu isteyen Galatasaray, Hadziahmetovic için 3.5 milyon Euro önerirken Konyaspor bu rakama transfere onay vermek istemiyor. Yeşil beyazlılar sezon başı tekliflere kapılarını kapatsa da 25 yaşındaki futbolcunun ayrılmak istemesi sonrası teklifler değerlendiriliyor.

Hadziahmetovic’i isteyen 3 külüpten en iyi teklifi Burnley verirken Beşiktaş’ın transferde bastırdığı ifade edildi. Yerli matematiği nedeniyle sıkıntılı olan Galatasaray’ın ise Uğur Çiftçi transferini çözmesi durumunda rotasını yeniden şekillendireceği öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ SON TEKLİFİNİ BELİRLEDİ

Kulüpler arası görüşmeler sürerken transfer için masada yer alan Beşiktaş ise süreçle ilgili yönetimsel bir karar aldı.

BEŞİKTAŞ'ın Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a yaptığı son teklifin geri çevrilmesinin ardından yeni teklif yapmama kararı aldığı iddia edildi.

Siyah beyazlılar, bonuslarla birlikte 3.5 milyon euro + 1 kiralık oyuncu önerisinde bulunmuştu.