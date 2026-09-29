Beşiktaş ve Galatasaray’a müjde! ‘Ocakta satılık’

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Juventus’ta Teun Koopmeiners’in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sezonun ilk bölümünde beklentilerin altında kalan Hollandalı futbolcunun, ocak ayında yeniden satış listesine konulması gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Koopmeiners’in performansından henüz yüzde 100 memnun değil. Serie A’da oynanan 5 maç ve Avrupa Ligi’ndeki 1 karşılaşma olmak üzere toplam 6 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, takımda yaşanan zorunluluklar nedeniyle önemli süreler aldı.

Ancak Koopmeiners’in sahadaki performansının Spalletti’nin beklentilerini karşılamadığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun bu sezonki istatistiklerinde 1 gol ve 1 asist bulunmasına rağmen, teknik heyet ve yönetimin asıl rahatsızlığının oyuncunun sahadaki etkisi ve liderlik konusunda yeterli seviyeye ulaşamaması olduğu aktarıldı.

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BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Juventus’un Koopmeiners için ocak ayında kalıcı bir ayrılık formülünü değerlendireceği ifade edildi. Siyah-beyazlı kulübün, sezon başında da Hollandalı futbolcu için gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş ve bazı Arap kulüplerinin Koopmeiners’i bonservisiyle kadrosuna katmak istediği belirtildi. Galatasaray, Manchester United, Monaco ve Newcastle United’ın ise Hollandalı oyuncu için kiralama formülüne sıcak baktığı öne sürüldü.

Juventus’un ocak ayında Koopmeiners için gelecek tekliflere bu kez daha açık olabileceği ifade edildi.

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JUVENTUS’UN BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Juventus’un Koopmeiners’i satarken bonservis bedelini de dikkatli belirlemesi gerekiyor. İtalyan kulübünün mali tablosu nedeniyle Hollandalı oyuncunun satışından zarar etmek istemediği aktarıldı.

Koopmeiners’in 30 Haziran 2026 itibarıyla Juventus’un bilançosundaki değerinin yaklaşık 31 milyon euro olduğu ve oyuncunun yıllık amortisman bedelinin yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bulunduğu belirtildi.

Bu nedenle Juventus’un ocak ayında Koopmeiners’i bonservisiyle göndermesi halinde, yaklaşık 26 milyon euronun altında bir bedelle satış yapması durumunda zarar yazabileceği ifade edildi.

Juventus’un hedefinin, Hollandalı yıldız için en az 26 milyon euro seviyesinde bir bonservis geliri elde ederek transferden kaynaklı bir zarar oluşmasını önlemek olduğu kaydedildi.

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