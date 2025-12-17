Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Sergen Yalçın ile Okan Buruk istedi

Haberin Devamı

Süper Lig’in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente için harekete geçti. İtalyan ekibi, ocak ayında Fransız yıldız için gelecek tekliflere hazırlanıyor.

Bu sezon Sassuolo’da etkili bir performans sergileyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Milan ile oynanan ve 2-2 biten 15. hafta maçında da ağları sarsarak dikkatleri üzerine çekti. Lauriente, Serie A’da bu sezon toplam 5 gol katkısına ulaştı.

OKAN BURUK VE SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray ve Beşiktaş, Lauriente’yi uygun bir profil olarak görüyor. Lider durumda bulunan Galatasaray, Fransız oyuncuyu İstanbul’a getirip Victor Osimhen ile hücum gücünü artırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un Lauriente için olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Beşiktaş cephesinde ise teknik direktör Sergen Yalçın da transfer fikrine sıcak bakıyor. Yaz döneminde Sunderland’a transferi son anda yatan Lauriente için İngiliz kulübünün ilgisi sürse de, şu an en güçlü adaylar Galatasaray ve Beşiktaş.

FİYAT 20-25 MİLYON EURO

Temmuz ayında Fenerbahçe’nin 15 milyon euro teklif yaptığı ancak sonuç alamadığı Lauriente için Sassuolo’nun beklentisi yükseldi. İtalyan ekibinin, 20-25 milyon euro bandındaki bir teklife masaya oturabileceği belirtiliyor.

Fransız oyuncunun Sassuolo ile sözleşmesi 2027’de sona eriyor. Bu durum Serie A ekibinin pazarlık gücünü sınırlarken, kulübün ocak ayında satışa daha sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Teknik direktör Fabio Grosso, Lauriente’yi kadroda tutmak istese de ayrılığın artık kaçınılmaz olduğu konuşuluyor.

SASSUOLO’DA YEDEK PLAN HAZIR

Olası Lauriente ayrılığına karşı Sassuolo’nun transfer listesi de şekilleniyor. İtalyan ekibinin, Roma’nın genç orta sahası Niccolo Pisilli’yi kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi. Bu sezon Serie A’da sadece 3 maçta forma giyen Pisilli, Avrupa Ligi’nde ise 155 dakika sahada kaldı.