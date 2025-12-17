×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Sergen Yalçın ile Okan Buruk istedi

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Galatasaray#Armand Lauriente
Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi Sergen Yalçın ile Okan Buruk istedi
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 13:43

Beşiktaş ve Galatasaray, ara transfer sezonunun başlamasına günler kala karşı karşıya geldi. Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un, aynı futbolcuya talip oldukları ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Süper Lig’in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente için harekete geçti. İtalyan ekibi, ocak ayında Fransız yıldız için gelecek tekliflere hazırlanıyor.

Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi Sergen Yalçın ile Okan Buruk istedi

Bu sezon Sassuolo’da etkili bir performans sergileyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Milan ile oynanan ve 2-2 biten 15. hafta maçında da ağları sarsarak dikkatleri üzerine çekti. Lauriente, Serie A’da bu sezon toplam 5 gol katkısına ulaştı.

Gözden KaçmasınFutbol Konseyi: Süper Lig tarihinde böylesini gördüğümü hatırlamıyorumFutbol Konseyi: 'Süper Lig tarihinde böylesini gördüğümü hatırlamıyorum!'Haberi görüntüle

OKAN BURUK VE SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray ve Beşiktaş, Lauriente’yi uygun bir profil olarak görüyor. Lider durumda bulunan Galatasaray, Fransız oyuncuyu İstanbul’a getirip Victor Osimhen ile hücum gücünü artırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un Lauriente için olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınArda Güler ve Kenan Yıldız, dünyanın en iyi futbolcuları listesine girdi İlk 30 açıklandıArda Güler ve Kenan Yıldız, dünyanın en iyi futbolcuları listesine girdi! İlk 30 açıklandıHaberi görüntüle

Beşiktaş cephesinde ise teknik direktör Sergen Yalçın da transfer fikrine sıcak bakıyor. Yaz döneminde Sunderland’a transferi son anda yatan Lauriente için İngiliz kulübünün ilgisi sürse de, şu an en güçlü adaylar Galatasaray ve Beşiktaş.

Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi Sergen Yalçın ile Okan Buruk istedi

FİYAT 20-25 MİLYON EURO

Temmuz ayında Fenerbahçe’nin 15 milyon euro teklif yaptığı ancak sonuç alamadığı Lauriente için Sassuolo’nun beklentisi yükseldi. İtalyan ekibinin, 20-25 milyon euro bandındaki bir teklife masaya oturabileceği belirtiliyor.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Rüdiger transferini bitirmek üzere 2 seçenek ve imzaGalatasaray, Rüdiger transferini bitirmek üzere! 2 seçenek ve imzaHaberi görüntüle

Fransız oyuncunun Sassuolo ile sözleşmesi 2027’de sona eriyor. Bu durum Serie A ekibinin pazarlık gücünü sınırlarken, kulübün ocak ayında satışa daha sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Teknik direktör Fabio Grosso, Lauriente’yi kadroda tutmak istese de ayrılığın artık kaçınılmaz olduğu konuşuluyor.

Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi Sergen Yalçın ile Okan Buruk istedi

Haberin Devamı

SASSUOLO’DA YEDEK PLAN HAZIR

Olası Lauriente ayrılığına karşı Sassuolo’nun transfer listesi de şekilleniyor. İtalyan ekibinin, Roma’nın genç orta sahası Niccolo Pisilli’yi kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi. Bu sezon Serie A’da sadece 3 maçta forma giyen Pisilli, Avrupa Ligi’nde ise 155 dakika sahada kaldı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Galatasaray#Armand Lauriente

BAKMADAN GEÇME!