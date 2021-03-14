Beşiktaş ve Galatasaray kazandı, gözler Fenerbahçe'de! Galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE

- İç sahada üst üste puan kayıpları yapıp deplasmanda kazandığı maçlarla zirve yarışına tutunan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada Kadıköy'deki 3 maçlık galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

- Bu sezon 7 gol katkısı (5 gol - 2 asist) yapan Enner Valencia cezalı. Mesut Özil, Sinan Gümüş, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar ise sakat.

- 3 maç kadronun dışında bırakılan Caner Erkin yeniden maç kadrosunda olacak. Onun yokluğundaki 3 maça sağ bekte ve kaptan olarak başlayan Gökhan Gönül yerini koruyacaktır. Sarı lacivertlilerin "Serdar Aziz & Attila Szalai" stoper ikilisini de bozması beklenmiyor.

- Konya deplasmanında Nejc Skubic ile çarpışıp takımın geri kalanına kıyasla 2 gün az antrenman yapan Dimitris Pelkas ilk 11'de başlamayabilir.

- Sakatlıklarını atlatıp kadroya girdikten sonra kenardan oyuna dahil olan Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'yi maçın en başından itibaren sahada görebiliriz.

GENÇLERBİRLİĞİ

- Üst üste 5 yenilgi alıp Mustafa Kaplan yerine Mehmet Altıparmak'ı göreve getiren Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak'la çıktığı 6 maçta sadece 2 puan toplayınca da Altıparmak yerine Özcan Bizati'yle yola devam etme kararı aldı.

- Takımın İstanbul kafilesinde Bogdan Stancu, Zargo Toure sakatlıkları; Pierre-Yves Polomat cezası sebebiyle yer almadı.

- Astımı olduğu için aşırı yüklenmeden dolayı yorgun düşen ve 5 maç kaçıran Giovanni Sio takımla çalışmalara başladı ancak antrenman eksikliği olduğu için Ankara'da bırakıldı.

- Mehmet Altıparmak 4-2-3-1 oynatmış, son olarak da 4-1-4-1 ile veda etmişti. Ersun Yanal, A Milli Takımımız'ın başındayken yardımcılığını da yapan Özcan Bizati çift ön liberolu 4-4-2 ya da sert orta saha oyuncularının olduğu bir 4-3-3 tercih edebilir.

- Soner Dikmen ve Piris da Motta'yı aynı anda sahada görebiliriz. Daniel Candeias ve Sefa Yılmaz kanat oyuncuları olarak görev yapabilir. Polomat'ın yokluğunda sol bekte Halil İbrahim Pehlivan oynayacaktır.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 4 maç "2.5 ALT" bitti.

- Gençlerbirliği'nin ligdeki son 7 maçının 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Fenerbahçe bu sezon ligde en fazla gol beklentisi yakalayan (54.7 xG) takım olurken, Gençlerbirliği de kalesinde en fazla gol beklentisi gören (48.2 xA) takım oldu...

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%75'lik kesim Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada sarı lacivertlilerin de hata yapmayacağını ve Gençlerbirliği önünde galibiyete uzanacağını düşünüyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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10 yıl aradan sonra İskoçya Premiership'te şampiyon olan Rangers, kupayı böyle kutladı...