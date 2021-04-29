Beşiktaş ve Galatasaray kazandı, gözler Fenerbahçe'de! Alanyaspor maçına iddaa oynayanların %64'ü...

Bu bir ilandır

ALANYASPOR

- Bir önceki Fenerbahçe maçından bugüne ligde çıktığı maçlarda 7 kez sahadan puansız ayrılan Alanyaspor'da Khouma Babacar sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

- Başakşehir maçında hafif bir sakatlık geçiren Salih Uçan, takımının son antrenmanında yer aldı ve maç kadrosunda yer alacak.

- TD Çağdaş Atan'ın Salih'i ilk 11'de değil, hamle oyuncusu olarak yedek kulübesinde başlatması bekleniyor.

- Orta sahada yükü "Berkan & Siopis" ikilisi çekecek. Gole en yakın isim Mustafa Pektemek olacak.

FENERBAHÇE

- Erol Bulut sonrası Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nu Futbol A Takım Direktörü olarak atayan Fenerbahçe, Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 maçta 13 puan toplayarak şampiyonluk yarışının içinde kalmayı başardı.

- Galatasaray'ın TT Stadı'nda Konyaspor'u yendiği, Beşiktaş'ın da deplasmanda Rizespor'u devirdiği haftada sarı lacivertli ekip hata yapmak istemiyor.

- İrfan Can Kahveci cezalı; Diego Perotti, Nazım Sangare ve Altay Bayındır sakat.

- Sağ bekte Gökhan Gönül oynayacak, orta alanın sağ bölgesinde ise Ferdi Kadıoğlu ya da Sinan Gümüş göreceğiz.

- Merkeze Jose Sosa'yı koyup hareketli orta saha oyuncuları ve "9 numarada" Enner Valencia ile oluşturulan yeni düzen son haftalarda taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Alanyaspor'un iç sahada oynadığı son 3 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Fenerbahçe'nin son 3 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 10 lig maçını kaybetmezken; Alanyaspor, İstanbul takımlarına rakip olduğu son 6 lig maçında galibiyet yüzü göremedi.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%64'lük kesim Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada sarı-lacivertli ekipten Alanya'da puan kaybı beklemiyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol göreceğimizi düşünüyor.

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