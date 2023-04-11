Beşiktaş ve Galatasaray İtalyanların altın çocuğu Moise Kean'in peşinde!

Haberin Devamı

İtalyan gazetesi Calciomercato'nun haberine göre ülkemizin iki dev takımı, Juventus'da oynayan Moise Kean'i transfer etmek için yarışa girdi.

Haberde Beşiktaş ve Galatasaray'ın Kean'in durumunu yakından takip ettiği ve İtalyan ekibinin kapısını çaldığı belirtildi.

ALLEGRI KEAN'İN JUVENTUS'TA KALMASINI İSTİYOR

Fakat Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, 23 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasını istemiyor. Kean'in yeteneklerine güvenen 55 yaşındaki teknik adam, futbolcusunun kendisinden beklenen performansı göstereceğine inanıyor.

Allegri'nin kendisine destek çıkmasının yanı sıra Kean'in kariyer planlamasında da Türkiye yer almıyor. İtalyan oyuncu, Juventus'tan ayrılması durumunda kariyerine Avrupa'nın beş büyük liginde devam etmek istiyor.

Haberin Devamı

KEAN JUVENTUS'A BU SENE GERİ DÖNDÜ

Juventus altyapısından yetişen Moise Kean, ilk profesyonel sezonlarında İtalya'nın altın çocuğu olarak gösteriyordu. Kean'i uzun süredir yakından takip eden İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Kean için büyük bir yatırım yaptı ve oyuncuyu 27.50 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Everton'da bekleneni veremeyen genç oyuncu, geçen sezonu kiralık olarak PSG'de geçirdi.

Bu sezonun başında Everton'a geri dönen İtalyan oyuncuya, altyapısından yetiştiği Juventus talip oldu. İngiliz ekibi, Kean'in zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte Juventus'a kiraladı. Bu sezon siyah beyazlı ekipte kiralık olarak forma giyen Kean, seneye Torino ekibinin bonservisli oyuncusu olacak. Juventus, bu sezon Kean'in kiralık sözleşmesi için 7 milyon Euro ödedi. Siyah beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için ise Everton'a 30 milyon Euro ödeyecek.

KEAN BU SEZON 8 GOL ATTI

Bu sezon Juventus formasıyla 35 maça çıkan Moise Kean, takımına 8 gollük katkı verdi. Toplamda 1252 dakika sahada kalan genç oyuncu, 157 dakikada bir skora etki etme başarısını gösterdi.