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Beşiktaş ve Galatasaray istiyor! Transferde ilk temas

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Galatasaray
Beşiktaş ve Galatasaray istiyor Transferde ilk temas
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 16:18

Süper Lig’in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray, yeşil sahaların ardından bu kez de transferde karşı karşıya geldi. Beşiktaş, oyuncu ile ilk teması kurarken Galatasaray’ın da takipte olduğu ifade edildi.

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Beşiktaş ve Galatasaray, transfer döneminde Arthur Theate için karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray istiyor Transferde ilk temas

BEŞİKTAŞ'TAN İLK TEMAS

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Beşiktaş, Eintracht Frankfurt forması giyen 26 yaşındaki Belçikalı stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Beşiktaş, Theate transferi için ilk temaslara başladı. Beşiktaş'ın, bu transfer için Bayer Leverkusen ile rekabet halinde olduğu yazıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray istiyor Transferde ilk temas

GALATASARAY DA TAKİPTE

Galatasaray da savunma hattında yaşanabilecek bir ayrılığa karşı Theate'nin durumunu yakından takip ediyor.

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Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Theate, savunma performansının yanı sıra 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Beşiktaş ve Galatasaray istiyor Transferde ilk temas

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Arthur Theate'nin, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

 

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Galatasaray

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