Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye müjde! Bonservisi düştü

Süper Lig'in 2 devi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı bilinen Tolu Arokodare'ye ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Wolves, Premier Lig'de düştü ve oyuncuların değerlerinde de düşme görüldü. İngiliz ekibi, golcü futbolcunun yeni bonservisini belirledi.

BİRLİKTELİK ERKEN SONLANABİLİR

Afrika basınında konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Tolu Arokodare'nin Wolverhampton Wanderers'daki geleceği giderek belirsizleşiyor. Nijeryalı forvet, soyunma odasında yaşanan bir olaydan sonra takımla olan ipleri kopardı.

Nijeryalı forvet, takımının küme düşmesiyle beraber ayrılık kararı aldı ve İngiliz ekibi, çeşitli transfer görüşmelerine başladı.

10 Nisan'da West Ham'a karşı alınan 4-0'lık ağır mağlubiyet sonrası Arokodare, yaşadığı hayal kırıklığı ile sonrası Mateus Mane ile hararetli bir sözlü tartışma yaşadı. Kulüp, bu olayın ardından ayrılık kararı verdi.

Kulübe yakın kaynaklara göre Arokodare'nin davranışı kabul edilemez ve tahammül edilmeyecek. Transfer için çeşitli görüşmeler başladı.

Arokodare'nin Wolves ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncu, Genk'ten 26 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Bu uzun vadeli sözleşmeye rağmen, ipler tamamen koptu.

TÜRK KULÜPLERİ DEVREDE

Birkaç Türk kulübü, hem oyuncunun takım içinde yaşadığı problem, hem de takımının küme düşmesinden dolayı maliyetinin düşeceğini tahmin ediyor.

Wolves, yaşanan bu olaylar sonrası ayrılığı bir an önce gerçekleştirmek istiyor. Yapılacak 15-18 milyon Euro arasındaki bonservis teklifi kabul edilecek."