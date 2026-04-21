Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi! Napoli'de deprem

Yaz transfer sezonu öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Lukaku'ya dair kulübü Napoli'den karar çıktı.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Lukaku, Napoli'nin kendisine verdiği tarihe rağmen tesislere geç geldi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından teknik direktör Antonio Conte, Belçikalı golcüye dair noktayı koydu.

İPLER TAMAMEN KOPTU

İtalyan Calciomercato'ya göre Conte ve Lukaku arasındaki ipler koptu. Lukaku ile arasının oldukça iyi olduğu bilinen Conte, Belçikalı golcünün üstünü çizdi.

NAPOLI SATIYOR

Öte yandan Napoli kulübü de, Lukaku'nun aldığı 8.5 milyon Euro'luk maaştan kurtulmak istiyor ve bu bağlamda oyuncuyu satılığa çıkardı.

SON KEZ GÖRÜŞTÜLER

Lukaku, menajeri ve kulüp yönetiminin ortak yaptığı toplantıda da ayrılık kararı çıktı.

İtalyan kulübü, Lukaku'nun sorumsuz davranışından dolayı 'haklı fesih' maddesini kullanmayı düşünüyor. Eğer bu gerçekleşirse, Napoli Lukaku'yu tazminatsız serbest bırakacak.