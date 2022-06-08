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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesi Wout Weghorst, Hollanda'yı galibiyete taşıdı!

#Transfer#Beşiktaş#Fenerbahçe
Beşiktaş ve Fenerbahçenin gözdesi Wout Weghorst, Hollandayı galibiyete taşıdı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı belirtilen Hollandalı golcü Wout Weghorst, Galler karşısında 90+4. dakikada takımına galibiyeti getirdi.

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UEFA Uluslar A Ligi Grup 4'te Hollanda, deplasmanda Galler'i 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin 50. dakikasında Koopmeiners ile öne geçen Hollanda, 90+2. dakikada Rhys Norrington-Davies'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde ise sahneye Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Wout Weghorst çıktı.

Hollanda futbolcu, attığı golle skoru 2-1'e getirerek takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından Hollanda, grupta puanını 4 yaptı. Galler ise henüz puanla tanışamadı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçenin gözdesi Wout Weghorst, Hollandayı galibiyete taşıdı

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#Transfer#Beşiktaş#Fenerbahçe

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