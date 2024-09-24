Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki maçlarını hakemleri belli oldu

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Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 26 Eylül Perşembe günü Johan Cruijff Arena’da Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele edecek. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks düdük çalacak.

Brooks’un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tim Robinson olacak.

Ajax - Beşiktaş maçında VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da da Peter Bankes oturacak.

FENERBAHÇE'YE FRANSIZ HAKEM

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında evinde Union Saint Gilloise ile karşılaşacağı maçı Fransız hakem Benoit Bastien (fotoğrafta) yönetecek.

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Perşembe günü Üker Stadyumu'nda saat 19:45'te başlayacak mücadelede Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zacrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak.

Fenerbahçe - Union SG maçında VAR koltuğunda Bastien Dechepy oturacak. AVAR'da ise Romain Lissorgue olacak.