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Beşiktaş ve Fenerbahçe Türkiye Kupası için parkede!

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#Türkiye Kupası#Beşiktaş#Fenerbahçe
Beşiktaş ve Fenerbahçe Türkiye Kupası için parkede
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 11:04

Final mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak. İki takım, organizasyonun finalinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe bu kupayı 8 kez, Beşiktaş da 1 defa müzesine götürdü.

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Basketbol ING Türkiye Kupası finalinde 16 Şubat Pazar günü Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek.

Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak mücadeleyi hakemlerden Mehmet Şahin, Kerem Baki ve Hüseyin Çelik yönetecek.

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi. Sarı-lacivertliler, Dörtlü Final'de de Galatasaray'ı 89-74 yenerek adını finale yazdırdı.

Beşiktaş Fibabanka ise çeyrek finalde Anadolu Efes'i 85-80 mağlup ederek Dörtlü Final'e çıktı. Siyah-beyazlılar, sonrasında Mersinspor'u 63-83 yenerek finale yükseldi.

İKİNCİ KEZ FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ

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Türkiye Kupası tarihinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, ikinci kez finalde karşı karşıya gelecek.

İki takım, ilk olarak 13 Şubat 2011 tarihinde Kayseri'de oynanan finalde karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe Beko, söz konusu dönemde rakibini 81-72 yenerek üçüncü kez kupayı kazanmıştı.

Sarı-lacivertliler, tarihinde ise bu kupayı 8 kez müzesine götürürken, siyah-beyazlılar 1 kez organizasyonda mutlu sona ulaştı.

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#Türkiye Kupası#Beşiktaş#Fenerbahçe

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