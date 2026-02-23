Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Afrikalı yıldız bedava gelecek

Haberin Devamı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe, Haziran 2026'da kulübü ile sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu için harekete geçti.

Afrika basınında yer alan habere göre Süper Lig'in 2 dev kulübüne menajerler tarafından önerilen isim, her iki kulüp tarafından da kabul gördü.

TRANSFERDE HEDEF EL KAROUANI

Konuya ilişkin yazılan haberde şu ifadelere yer verdi:

"Fas'ın milli futbolcusu Souffian El Karouani, yaz transfer dönemi yaklaşırken Avrupa piyasasının gözdesi haline gelmeye devam ediyor.

25 yaşındaki sol bek oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2026'da kulübü Utrecht ile sona erecek ve bu da, Avrupa kulüpleri için oyuncuyu cazip kılıyor.

Son haftalarda Marsilya ile anlaştığı iddiaları gündeme gelse de, oyuncunun yakını yaptığı açıklamada, "Ortada somut bir teklif veya ciddi mali görüşmeler hiç olmadı. Olsaydı, oyuncu ön sözleşme imzalayabilirdi. Bu şimdiye kadar hiç düşünülmedi." dedi.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE İLGİ GÖSTERİYOR

Oyuncunun menajeri; Fenerbahçe ve West Ham başta olmak üzere Beşiktaş, Sporting, Leeds united, Wolfsburg, Porto gibi kulüplerin ilgi gösterdiğini ifade etti.

ACELE ETMEK İSTEMİYOR

Souffian El Karouani'nin yakın çevresinden bir isim, yaptığı açıklamada, "Souffian'ın aceleci bir tavrı yok. Yaz transfer dönemini bekleyecek, gelen teklifleri sakin bir şekilde değerlendirecek ve kariyerinin bir sonraki aşaması için en uygun projeyi seçecek." dedi.

EN CİDDİLER FENERBAHÇE VE WEST HAM

Yaşanan bu gelişmelerle beraber oyuncuya en ciddi yaklaşımın Fenerbahçe ve West Ham'dan geldiği, sözleşmesinin bitmesinin ardından resmi teklifin beklendiği kaydedildi."