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Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Milli futbolcu satış listesine konuldu!

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#Transfer#Beşiktaş#Fenerbahçe
Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Milli futbolcu satış listesine konuldu
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 11:52

Porto ismi Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Deniz Gül'ü satış listesine koydu ve bonservisini belirledi.

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Porto forması giyen milli forvet Deniz Gül'ün ismi geçtiğimiz aylarda Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

ABOLA gazetesinin haberine göre; Portekiz ekibi, geçtiğimiz sezonun başında 4.5 milyon euro ödeyerek Hammarby'den transfer ettiği 21 yaşındaki golcü futbolcuyu satış listesine koydu.

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BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Mavi-beyazlılar, yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Deniz Gül'ün bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi.

1.90'lık genç forvetin Porto ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Milli futbolcu satış listesine konuldu

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Porto formasıyla ilk sezonunda 22 maçta 602 dakika şans bulan Deniz Gül, 2 gol kaydetmişti.

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AY-YILDIZLI FORMAYI 3 KEZ TERLETTİ

Alt yaş kategorilerinde İsveç için oynayan Deniz Gül, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı ve Ay-yıldızlı formayla bugüne dek 3 maça çıktı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Milli futbolcu satış listesine konuldu

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#Transfer#Beşiktaş#Fenerbahçe

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