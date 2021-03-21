Beşiktaş ve Fenerbahçe en kritik virajda

63 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, derbiyi kazandığı takdirde, bir maçı eksik olmasına rağmen Galatasaray’la puan farkını 5’e, Fenerbahçe ile de 8’e yükselterek şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak. Sarı lacivertliler için de ‘tamam ya da devam’ anlamı taşıyan maçın hakemi Halil Umut Meler.

Süper Lig’de sezonun en önemli maçlarından biri bu akşam Vodafone Park’ta oynanacak. 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, 1 maç fazlasıyla 58 puana sahip lig üçüncüsü Fenerbahçe’yi konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ev sahibi Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Gökhan Töre dışında eksik yok. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Mesut, Sadık ve Perotti oynamayacak.

Haftaya 61 puanla ikinci sırada giren Galatasaray’ın önceki gün sahasında Çaykur Rizespor’a yenilmesi bugünkü derbiyi daha önemli hale getirdi. Siyah beyazlı ekip, derbiden galibiyetle ayrılması durumunda eksik maçına rağmen Galatasaray’la puan farkını 5’e, Fenerbahçe ile de 8’e yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek. Müthiş bir form grafiği yakalayan Beşiktaş, ligde son 6 maçı galibiyetle tamamladı.

Fenerbahçe bugün Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbiyi kazanırsa şampiyonluk yarışına ‘devam’ diyecek. Sarı lacivertliler aksi takdirde ise şampiyonluk şansını mucizelere bırakacak.

BUGÜN 3 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig’de bugün 3 maç daha oynanacak. Program: 13.30 Konya-Alanya (Koray Gençerler), 13.30 Antalya-Erzurum (Erkan Özdamar), 16.00 Denizli-Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu).

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