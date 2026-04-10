BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e, dev golcÃ¼ iÃ§in yarÄ±ÅŸa giriyor Osimhen gibi gelecek

SÃ¼per Lig'in iki devi BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e, yeÅŸil sahalarÄ±n ardÄ±ndan bu kez transferde derbi yaÅŸamaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Napoli'de bir sÃ¼redir Romelu Lukaku krizi yaÅŸanÄ±yor. GeÃ§en sezon Napoli en yakÄ±n takipÃ§isi Inter'in bir puan Ã¶nÃ¼nde ÅŸampiyon olurken sezona ise Romelu Lukaku damga vurmuÅŸtu.

Bu sezon ise hem performans dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ hem de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±klardan sonra kulÃ¼ple adeta karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen bir oyuncu oldu. Sakatlanan oyuncu tedavisine Ã¼lkesinde devam etmek istedi.

Ä°talyan kulÃ¼bÃ¼ ise buna izin vermedi ve 2 Nisan PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Napoli'de olmasÄ±nÄ± istedi. Lukaku ise bu Ã§aÄŸrÄ±ya raÄŸmen geri dÃ¶nmedi.

KADRO DIÅžI KALACAK

Napoli'de BaÅŸkan Aurelio De Laurentiis ve Teknik DirektÃ¶r Antonio Conte yÄ±ldÄ±z oyuncuya para cezasÄ± verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Ã–te yandan iyileÅŸse bile artÄ±k kadroda yer almamasÄ± da gÃ¼ndemde.

BONSERVÄ°SSÄ°Z GÃ–NDERÄ°LECEK

Napoli, sezon sonunda sÃ¶zleÅŸmesinde bir yÄ±l kalacak olan Romelu Lukaku'yu elden Ã§Ä±karmak istiyor. Maddi olarak sorunlar yaÅŸayan Ä°talyan devi, takÄ±mÄ±n 7.5 milyon Euro ile en yÃ¼ksek maaÅŸÄ±nÄ± alan Lukau ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±racak. Napoli oyuncuya bir yÄ±l daha aynÄ± maaÅŸÄ± vermek zorunda kalmamak iÃ§in bonservissiz olarak, BelÃ§ikalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± gÃ¶ndermeyi planlÄ±yor.

Lukaku iÃ§in sezon sonunda SÃ¼per Lig devleri BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e'nin devreye girmesi bekleniyor.

OSIMHEN GÄ°BÄ°

HatÄ±rlanacaÄŸÄ± Ã¼zere GalatasaraylÄ± Osimhen de, Napoli'de kadro dÄ±ÅŸÄ± kalmÄ±ÅŸ ve Ä°talyan kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n yÃ¶netimi tarafÄ±ndan gÃ¶nderilmemiÅŸti. YÄ±ldÄ±z golcÃ¼, transferin bitmesine kÄ±sa bir sÃ¼re kala Galatasaray'a imza atmÄ±ÅŸtÄ±.

