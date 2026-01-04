×
Beşiktaş ve Fenerbahçe de istiyordu: Genç yıldızı Trabzonspor kaptı!

Trabzonspor; Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Karşıyaka'nın genç futbolcusu ile söz kesti.

Trabzonspor'da son dönemde transferde gençlere yatırım yapma politikası sonuçlarını verirken, Fatih Tekke’nin teknik direktörlüğe gelmesinin ardından bu sistem adeta doruğa çıktı. Tekke döneminden önce 23 yaş altında takıma katılan ve iyi sonuç veren Arsenii Batagov ve Danylo Sikan gibi isimlere Fatih Hoca ile birlikte 19 yaşındaki Christ Oulai, 21 yaşınaki Felipe Augusto ve 23 yaşındaki Vagner Pina eklenirken, bordo mavili takımın başarılı hocasının son keşfi ise 3. Lig ekibi Karşıyaka’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt oldu.

Taraftarı olduğu Trabzonspor’u seçti

18 yaşındaki Adem Yeşilyurt ile Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de ilgilendiği belirtilirken, aslen Gümüşhaneli olan Adem’in Trabzonspor taraftarı olduğu için bordo mavili takımı tercih ettiği ve Karadeniz ekibinin bu transferde büyük aşama kaydettiği öğrenildi. Görüşmeleri yürüten başkan yardımcısı Taner Saral’ın Karşıyakalı yöneticilerle prensipte anlaşmaya vardığı ve bu transferle ilgili resmi açıklamanın her an yapılabileceği ifade edildi. İki takım arasında varılan prensip anlaşmasına göre Adem Yeşilyurt bu sezonu Karşıyaka’da tamamlayacak ve gelecek sezon başında Trabzonspor’a gelecek.

Aral Şimşir’in transferi de gündemde

Karşıyaka alt yapısından yetişen Adem Yeşilyurt, bu sezon ligde 8, Türkiye Kupası’nda 1 maçta forma giydi. Son 5 lig karşılaşmasında 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Genç futbolcu bu çıkışıyla U19 Milli Takımı’nın Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur hazırlıkları kapsamında yapacağı özel maçlar için aday kadroya davet edildi.

Öte yandan Trabzonspor, Midtjylland’da forma giyen 23 yaşındaki Aral Şimşir için de devreye girerken Danimarka kulübünün 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği, bordo mavililerin ise 6+2 milyon Euroluk bir teklif yapacağı kaydedildi.

