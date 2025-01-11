Beşiktaş ve Bodrum, kötü gidişatı durdurmak için sahada!

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Süper Lig’de sıkıntılı günler yaşayan iki takımın mücadelesinde; Beşiktaş bugün saat 19.00’da Sipay Bodrum FK’yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı’nda oynanacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Haftaya 27 puanla 6. sırada giren siyah beyazlılarda sarı kart cezalısı Svensson ile sakatlıkları bulunan Paulista, Tayyip Talha, Necip ve Emrecan Terzi forma giyemeyecek; Al Musrati’nin durumu ise bugün belli olacak.

Geride kalan 17 maçta 15 puan toplayan Bodrum FK ise 17. basamakta yer alıyor. Ege ekibinde sakat ya da cezalı yok.