×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş ve Bodrum, kötü gidişatı durdurmak için sahada!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Bodrum FK#Süper Lig
Beşiktaş ve Bodrum, kötü gidişatı durdurmak için sahada
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 07:00

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Bodrum FK'yı konuk edecek.

Haberin Devamı

Süper Lig’de sıkıntılı günler yaşayan iki takımın mücadelesinde; Beşiktaş bugün saat 19.00’da Sipay Bodrum FK’yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı’nda oynanacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Haftaya 27 puanla 6. sırada giren siyah beyazlılarda sarı kart cezalısı Svensson ile sakatlıkları bulunan Paulista, Tayyip Talha, Necip ve Emrecan Terzi forma giyemeyecek; Al Musrati’nin durumu ise bugün belli olacak.

Geride kalan 17 maçta 15 puan toplayan Bodrum FK ise 17. basamakta yer alıyor. Ege ekibinde sakat ya da cezalı yok.

Gözden KaçmasınBeşiktaş Başkanı Serdal Adalıdan yeni teknik direktör açıklamasıBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan yeni teknik direktör açıklamasıHaberi görüntüle

Beşiktaş ve Bodrum, kötü gidişatı durdurmak için sahada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Bodrum FK#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!