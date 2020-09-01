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Beşiktaş ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor!
UEFA Avrupa Ligi’ne 3. eleme turundan itibaren katılacak Beşiktaş ve Alanyaspor’nın rakipleri bugün belli oluyor.
Beşiktaş ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki takipleri belli oluyor.
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kurada TSi 14.00’te başlayacak.
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