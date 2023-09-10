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Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2 golle geçti

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#Beşiktaş#Fatih Karagümrük#Futbol
Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrükü 2 golle geçti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 19:59

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'la mücadele edecek olan Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen arada VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaştı.

Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçından 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Siyah beyazlıların gollerini 6. dakikada Rachid Ghezzal ve 36. dakikada yeni transfer Ante Rebic kaydetti.

Tesislerde oynanan hazırlık maçını Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci Başkan Engin Baltacı ve Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti. 

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#Beşiktaş#Fatih Karagümrük#Futbol

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