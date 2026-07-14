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Beşiktaş, Vlahovic'e teklif yaptı! İşte maaşı

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#Beşiktaş Transfer#Dusan Vlahovic#Forvet Transferi
Beşiktaş, Vlahovice teklif yaptı İşte maaşı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 11:44

Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferi için görüşmelerde bulunuyor. Siyah beyazlıların Vlahovic transferinde son durum belli oldu.

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Beşiktaş'ta forvet arayışları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki Dusan Vlahovic transferiyle ilgili son gelişmeyi, dünyaca ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano paylaştı.

Dünyaca ünlü transfer habercisi Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic transferine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Beşiktaş, Vlahovice teklif yaptı İşte maaşı

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Romano'nun aktardığına göre siyah-beyazlılar, Sırp golcü için girişimlerini sürdürüyor ve oyuncuya yıllık 8 milyon Euro maaş içeren bir sözleşme hazırladı.

Beşiktaş, Vlahovice teklif yaptı İşte maaşı

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Ancak Vlahovic'in henüz kararını vermediği öğrenildi. Deneyimli golcünün öncelikle diğer kulüplerden gelecek teklifleri değerlendirmek istediği belirtildi.

Beşiktaş, Vlahovice teklif yaptı İşte maaşı

Beşiktaş yönetimi'nin ise yıldız futbolcunun vereceği yanıtı beklediği ifade edildi. Siyah-beyazlıların transferde geri adım atmadığı ancak sürecin tamamen oyuncunun kararına bağlı olduğu kaydedildi.

 

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#Beşiktaş Transfer#Dusan Vlahovic#Forvet Transferi

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