Beşiktaş, Vlahovic'e teklif yaptı! İşte maaşı

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Beşiktaş'ta forvet arayışları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki Dusan Vlahovic transferiyle ilgili son gelişmeyi, dünyaca ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano paylaştı.

Dünyaca ünlü transfer habercisi Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic transferine ilişkin önemli bilgiler verdi.

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Romano'nun aktardığına göre siyah-beyazlılar, Sırp golcü için girişimlerini sürdürüyor ve oyuncuya yıllık 8 milyon Euro maaş içeren bir sözleşme hazırladı.

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Ancak Vlahovic'in henüz kararını vermediği öğrenildi. Deneyimli golcünün öncelikle diğer kulüplerden gelecek teklifleri değerlendirmek istediği belirtildi.

Beşiktaş yönetimi'nin ise yıldız futbolcunun vereceği yanıtı beklediği ifade edildi. Siyah-beyazlıların transferde geri adım atmadığı ancak sürecin tamamen oyuncunun kararına bağlı olduğu kaydedildi.